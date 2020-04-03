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03 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı

03 Nisan 2020 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

03.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 06:45
03 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:00 Esra Erol'da

03:30 Seviyor Sevmiyor

04:40 Seviyor Sevmiyor

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

20:00 Kardeş Payı

22:45 Kardeş Payı

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Esra Erol, Atv, TV, TV
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Haberler ›› TV ››03 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Haberler

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