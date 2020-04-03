03 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:00 Sevdim Seni Bir Kere

01:30 Kiralık Aşk

02:00 Kiralık Aşk

04:02 Sevdim Seni Bir Kere

04:20 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Erkenci Kuş

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 İşler Güçler

20:00 Hedefim Sensin

22:30 Hedefim Sensin

23:45 Güzel Köylü

Kaynak: InterSinema.com