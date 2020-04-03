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03 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

03 Nisan 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

03.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 06:45
03 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Süper Lig Goller

00:40 Premier Lig

01:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' NİJERYA - ARJANTİN

01:00 Nijerya - Arjantin

01:00 İsviçre - Fransa

02:40 Bir Zamanlar

02:40 FUTBOL AKŞAMI

03:40 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' ALMANYA - GANA

03:40 Almanya - Gana

03:55 Spor Kitaplığı

04:00 İspanya - Hollanda

05:30 Bir Oyundan Fazlası

05:40 Premier Lig

05:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol

05:55 Takvim Yaprakları

05:55 Spor Kitaplığı

06:00 Spor Artı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları

07:00 CANAVAR ARABALAR

07:50 Spor ve Sağlık

07:55 Kamu Spotu: İşte Spor

07:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi

10:50 Bundesliga Frikik Golleri

10:50 Premier Lig

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 İspanya - Hollanda

11:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' ALMANYA - GANA

11:00 Almanya - Gana

12:40 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL ASİSTLER

12:40 Juventus Goller

12:55 Kamu Spotu: Evde Spor

12:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR

13:00 Spor Manşet

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR

14:55 Kamu Spotu: İşte Spor

15:00 Bir Oyundan Fazlası

15:30 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL KURTARIŞLAR

15:50 Premier Lig

15:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR

15:55 Kamu Spotu: Evde Spor

16:00 Hollanda - Meksika

16:00 2014 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' HOLLANDA - MEKSİKA

16:00 Nijerya - Arjantin

17:40 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol

17:40 Bundesliga

17:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR

17:55 Kamu Spotu: İşte Spor

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:00 Spor Ana Haber

19:55 Kamu Spotu: Evde Spor

20:00 Premier Lig

20:00 LİVERPOOL GOLLER

20:30 Bundesliga

20:30 Almanya Bundesliga En Güzel Goller

20:50 KAMU SPOTU EVDE SPOR

20:50 Kamu Spotu: Evde Spor

21:00 Futbol Akşamı

22:00 Spor Artı

23:00 Almanya - Gana

23:00 Brezilya - Şili

23:00 2014 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' BREZİLYA - ŞİLİ

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Trt, TV, TV
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Haberler ›› TV ››03 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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