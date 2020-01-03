Haberler » Sinema » 03 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı - Haberler

03 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

03 Ocak 2020 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

03.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 03.01.2020 06:45 03 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

02:10 Aşk ve Mavi

04:40 Seviyor Sevmiyor

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Kuruluş Osman

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şansımı Seveyim

21:55 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu


Nihat Hatipoğlu, Atv, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

06:45   03 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45   03 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
06:45   03 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
06:45   03 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
06:45   03 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Haberler
00:43   Melih Gökçek'ten rant iddialarına yanıt: Belediyeden FETÖ'ye tek bir arsa temin etmedim - Haberler
00:26   Çocukluğu boyunca görünüşüyle alay edildi! Büyüyünce gelen mankenlik teklifiyle hayatı değişti - Haberler
00:17   Genç Parti adına konuşan Cem Uzan, Libya kararını açıkladı - Haberler
23:42   Son dakika: Rus Parlamentosundan Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici - Haberler
21:40   Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi - Haberler
3.01.2020 07:08:20