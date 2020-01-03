03 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
02:10 Aşk ve Mavi
04:40 Seviyor Sevmiyor
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şansımı Seveyim
21:55 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu