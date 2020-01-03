03 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Ahmet Ağaoğlu Özel
02:30 Lig Arası
02:45 TFF 1. Lig Top 10
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
04:30 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü
05:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
05:45 Süper Lig Top 10
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
07:00 Özel Röportaj
08:30 Lig Arası
08:45 Maç Saati
10:30 Ahmet Ağaoğlu Özel
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
13:45 Süper Lig Maç Özetleri
14:30 Lig Arası
15:30 Maç Saati
16:30 Ahmet Ağaoğlu Özel
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
17:30 TFF 1. Lig Top 10
17:45 Süper Lig Top 10
18:00 Haftanın Öyküleri
18:30 Taraftar
19:00 Taraftar
19:15 Süper Lig Top 10
19:30 Maç Önü
19:30 Özel Röportaj
20:00 Lig Arası
21:15 Devre Arası
22:00 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü
22:30 Süper Lig Maç Sonu
23:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin