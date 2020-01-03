03 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Artı
02:00 Transfer Gündemi
04:00 2019 Derleme
05:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:50 Efsanelerin İzinde
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:00 2019 Derleme
13:00 Spor Bülteni
13:40 2019 Derleme
14:00 Gündem Futbol Transfer
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Spor Merkezi
17:00 Kamp Günlüğü
19:00 Transfer Gündemi
21:00 Spor Ana Haber
22:00 Stadyum