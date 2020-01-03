03 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Spor Artı

02:00 Transfer Gündemi

04:00 2019 Derleme

05:00 Spor Artı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:50 Efsanelerin İzinde

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:00 2019 Derleme

13:00 Spor Bülteni

13:40 2019 Derleme

14:00 Gündem Futbol Transfer

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Spor Merkezi

17:00 Kamp Günlüğü

19:00 Transfer Gündemi

21:00 Spor Ana Haber

22:00 Stadyum