03 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Eser Yenenler Show
01:30 Doya Doya Moda
03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
12:45 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
20:00 Sinema
20:00 Bir Baba Hindu