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03 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

03 Ocak 2020 Cuma günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

03.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 03.01.2020 06:45 03 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Eser Yenenler Show

01:30 Doya Doya Moda

03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

12:45 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

20:00 Sinema

20:00 Bir Baba Hindu


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Kaynak: InterSinema.com

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