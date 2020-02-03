03 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:15 Maç Sonu
01:45 Futbolun Şehirleri
03:30 Maç Saati
05:15 Maç Sonu
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
09:30 Maç Sonu
12:30 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Maç Sonu
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Önü
21:15 Devre Arası
22:00 Maç Sonu
23:30 STSL Maç Özetleri