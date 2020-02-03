03 Şubat 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Pazar Akşamı Futbol
01:00 Gece Haberleri
01:15 Nasıl?
04:00 Gece Haberleri
04:15 Hafta Sonu
05:00 Gece Haberleri
05:10 Yeşil Doğa
06:00 Güne Merhaba
07:48 Afiş
08:00 Güne Merhaba
09:00 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
16:00 Günlük
16:35 Her Şeyden Önce
17:00 Günlük
17:40 Gündem Spor
17:45 Günün Ekonomisi
18:00 Haber
21:00 Akıl Çemberi
23:30 Limitsiz Futbol