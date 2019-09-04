04 eylül çarşamba dha spor gündemi

Hasan Kartal: Bizim aşağı ile işimiz yok güçlü bir takımız

"Alt yapı tesislerimizi bitiriyoruz"

"Taraftarımız çok değil ama ekonomimiz güçlü"

"İstanbul hegemonyası diye bir şeye katılmıyorum"

"Lig bu sezon sürprizlerle dolu olacak"

"Ankaragücü iyi yerlerde olacaktır"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.30 Andorra ve Moldova maçlarının çalışmaları sürecek

FENERBAHÇE

Takım izinli

BEŞİKTAŞ

18.30 Siyah beyazlı ekip, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını basına kapalı sürdürecek

GALATASARAY

20.00 Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecek

BİNİCİLİK

19.00 11 Balkan Ülkesi, Balkan Şampiyonası için Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde bir araya gelecek

VOLEYBOL

Avrupa Kadınlar Şampiyonası Çeyrek Final

17.00 Sırbistan - Bulgaristan (ANKARA)

19.30 Türkiye - Hollanda (ANKARA)