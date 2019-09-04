04 eylül çarşamba dha spor gündemi

Hasan Kartal: Bizim aşağı ile işimiz yok güçlü bir takımız
"Alt yapı tesislerimizi bitiriyoruz"
"Taraftarımız çok değil ama ekonomimiz güçlü"
"İstanbul hegemonyası diye bir şeye katılmıyorum"
"Lig bu sezon sürprizlerle dolu olacak"
"Ankaragücü iyi yerlerde olacaktır"
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 Andorra ve Moldova maçlarının çalışmaları sürecek
FENERBAHÇE
Takım izinli
BEŞİKTAŞ
18.30 Siyah beyazlı ekip, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını basına kapalı sürdürecek
GALATASARAY
20.00 Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecek
BİNİCİLİK
19.00 11 Balkan Ülkesi, Balkan Şampiyonası için Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde bir araya gelecek
VOLEYBOL
Avrupa Kadınlar Şampiyonası Çeyrek Final
17.00 Sırbistan - Bulgaristan (ANKARA)
19.30 Türkiye - Hollanda (ANKARA)