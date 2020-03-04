Haberler » TV » 04 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler

04 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı

04 Mart 2020 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

04.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.03.2020 06:4504 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:00 Kanıt

03:30 Yeniden Konuşalım

03:30 Rehber

04:30 Yalan Dünya

06:00 Hırsız Polis

07:45 Çocuklar Duymasın

10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:00 Sağlıkla Gülümse

17:00 Sultan

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Yalan Dünya

23:30 Kanıt


Yalan Dünya, TV, TV

Kaynak: InterSinema.com

4.03.2020 07:50:05