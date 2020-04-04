Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

04 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı

04 Nisan 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

04.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 06:45
04 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Son Durak

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Esra Erol'da

03:45 Seviyor Sevmiyor

04:00 Seviyor Sevmiyor

07:00 Kahvaltı Haberleri

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

13:00 Kardeş Payı

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:40 Bir Zamanlar Çukurova

16:00 Bir Zamanlar Çukurova

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeş Payı

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:45 Kardeş Payı

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Kardeş Payı, Atv, TV, TV
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› TV ››04 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Haberler

TV Manşet

Haberler

Son Dakika TV Haberleri

07:57: Irak'tan getirilen 334 Türk işçi Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi - Haberler 07:29: İstanbul çıkışı kapatıldı; polis denetim gerçekleştiriyor - Haberler 07:15: Babasını tüfekle öldürdü - Haberler 06:48: Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Haberler 06:45: 04 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi 20:04: Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor - Haberler 19:51: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler