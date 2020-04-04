04 Nisan 2020 Eurosport Yayın Akışı
04 Nisan 2020 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
04.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 06:45
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Biatlon
01:00 Olimpiyat Oyunları
02:00 Bisiklet
03:30 Bisiklet
05:00 Spor Otomobil
06:00 Spor Otomobil
07:00 Formula E
08:00 Spor Otomobil
09:00 Wrc
09:30 Tenis
10:30 Tenis
12:00 Tenis
14:00 Tenis
15:30 Bisiklet
17:00 Snooker
19:00 Snooker
21:00 Biatlon
22:00 Biatlon
23:00 Biatlon
Kaynak: InterSinema.com