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04 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı

04 Nisan 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

04.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 06:45
04 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:00 Türk İşi Dondurma

01:30 Zümrüdüanka

03:15 Temizlik Benim İşim

04:45 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Bana Sevmeyi Anlat

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Dostumun Dünyası

13:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Yasak Elma

13:45 Temizlik Benim İşim

15:30 Zümrüdüanka

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı Askerde

20:30 Türk İşi Dondurma

22:30 Maskeli Beşler: Irak

23:00 Git Başımdan

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Zuhal Topal, Fox, TV, TV
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Haberler ›› TV ››04 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Haberler

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