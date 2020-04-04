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04 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

04 Nisan 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

04.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 06:45
04 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Max Steel

00:15 Dudullu Postası

01:30 Nefes Nefese

02:00 Gelinim Mutfakta

02:45 Nefes Nefese

04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Tatlı İntikam

05:45 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

07:45 Akasya Durağı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Son Moda

16:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Arka Sokaklar

20:00 100 Numaralı Adam

21:45 Çarkıfelek

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, TV
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Haberler ›› TV ››04 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

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