04 Nisan 2020 Star Yayın Akışı
04 Nisan 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
04.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Güzel Köylü
01:30 Kiralık Aşk
02:30 Kiralık Aşk
04:02 Sevdim Seni Bir Kere
04:50 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Çilek Kokusu
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:00 Sinema
10:00 Hayat Sevince Güzel
10:45 Kiralık Aşk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Jet Sosyete
13:00 Dizi
13:30 Erkenci Kuş
15:45 Erkenci Kuş
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
20:00 Fantastik Canavarlar
22:30 Hedefim Sensin
22:45 Fantastik Canavarlar
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler: Erkenci Kuş Dizisi, Kiralık Aşk, Star, TV, TV