04 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
04 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Premier Lig
01:00 Nijerya - Arjantin
01:20 2010 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL GOLLER
01:30 2014 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' HOLLANDA - MEKSİKA
01:30 Hollanda - Meksika
02:40 Futbol Akşamı
03:10 Futbol Akşamı
03:40 Almanya - Gana
04:10 2014 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' BREZİLYA - ŞİLİ
04:10 Brezilya - Şili
05:20 Premier Lig
05:30 Bir Oyundan Fazlası
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Spor Artı
06:30 Bir Oyundan Fazlası
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Canavar Arabalar
07:00 Hava Yarışları
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:05 Canavar Arabalar
08:50 Efsanelerin İzinde
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:00 Milan - Juventus
10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi
10:50 Premier Lig
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Almanya - Gana
11:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:55 Kamu Spotu: İşte Spor
12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
12:25 Süper Lig Özetler
12:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
12:55 Kamu Spotu: İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:00 Spor Manşet
13:30 Sporcu Vizesi
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Arsenal - Bayern Munih
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Bir Oyundan Fazlası
15:30 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
15:50 Premier Lig
15:55 Kamu Spotu: Evde Spor
16:00 Hollanda - Meksika
16:00 Arjantin - Belçika
17:40 Bundesliga
17:55 Kamu Spotu: İşte Spor
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Bülteni
18:30 Süper Lig Özetler
19:00 Manchester City Goller
19:00 Spor Ana Haber
19:40 Manchester United Goller
20:00 Spor Bülteni
20:00 Liverpool Goller
20:30 Bundesliga
20:30 Chelsea Goller
20:50 Kamu Spotu: Evde Spor
21:00 Futbol Akşamı
21:05 Brezilya - Almanya
22:00 Spor Artı
22:45 Lazio Goller
23:00 Bayern Munih - Real Madrid
23:00 Brezilya - Şili
Kaynak: InterSinema.com