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04 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

04 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

04.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 06:45
04 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:10 Ya İstiklal Ya Ölüm

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

02:35 Yeşil Deniz

02:45 Ya İstiklal Ya Ölüm

03:45 Aileler Yarışıyor

03:45 Seksenler

04:30 Aileler Yarışıyor

04:55 Ömür Dediğin

05:05 Ömür Dediğin

05:35 Küçük Hanımefendi

06:00 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

07:45 Yeşil Deniz

07:45 Beni Böyle Sev

09:30 İyi Fikir

09:40 Tozkoparan

10:20 Tozkoparan

11:20 Ege 'nin Hamsisi

11:30 Kralın Kızı

12:05 Benim Adım Melek

13:00 Aileler Yarışıyor

14:00 Tek Yürek

15:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

15:15 İncir Ağacı

16:30 3'te 3 Tarih

17:05 Seksenler

17:20 Tutunamayanlar

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Kalk Gidelim

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Ege, TV, TV
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Haberler ›› TV ››04 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

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