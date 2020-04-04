04 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
04 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:10 Ya İstiklal Ya Ölüm
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
02:35 Yeşil Deniz
02:45 Ya İstiklal Ya Ölüm
03:45 Aileler Yarışıyor
03:45 Seksenler
04:30 Aileler Yarışıyor
04:55 Ömür Dediğin
05:05 Ömür Dediğin
05:35 Küçük Hanımefendi
06:00 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
07:45 Yeşil Deniz
07:45 Beni Böyle Sev
09:30 İyi Fikir
09:40 Tozkoparan
10:20 Tozkoparan
11:20 Ege 'nin Hamsisi
11:30 Kralın Kızı
12:05 Benim Adım Melek
13:00 Aileler Yarışıyor
14:00 Tek Yürek
15:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
15:15 İncir Ağacı
16:30 3'te 3 Tarih
17:05 Seksenler
17:20 Tutunamayanlar
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Kalk Gidelim
Kaynak: InterSinema.com