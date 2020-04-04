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04 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı

04 Nisan 2020 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

04.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 06:46
04 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Doya Doya Moda

02:15 Doya Doya Moda

03:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz

05:30 Oynat Bakalım

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Oynat Bakalım

09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:00 Survivor Panorama 2020

13:00 Doya Doya Moda

13:00 Hastanede Hayat

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

17:15 Survivor Panorama 2020

19:00 Sinema

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Tv8, TV, TV
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Haberler ›› TV ››04 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler

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