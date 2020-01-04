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04 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

04 Ocak 2020 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

04.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.01.2020 06:45 04 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

00:00 Gece Haberleri

01:00 Gece Haberleri

01:15 Gündem Özel

04:00 Gece Haberleri

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

09:00 Sağlık Kontrolü

10:00 Hafta Sonu

11:00 Haber

11:20 Teknoloji Her Yerde

12:00 Haber

12:40 Spor

13:00 Haber

14:00 Haber

14:20 Doğanın Tadı

15:00 Haber

16:00 Haber

17:00 Haber

17:45 Spor

18:00 5N1K

21:00 CNN TÜRK Masası


Cnn Türk, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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