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04 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

04 Ocak 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

04.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.01.2020 06:45 04 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:15 Türk İşi Dondurma

03:15 Temizlik Benim İşim

04:45 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Ferhat ile Şirin

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Yaparsın Aşkım

12:15 Hababam Sınıfı Askerde

14:40 Yasak Elma

15:30 Yasak Elma

16:45 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Hafta Sonu

20:00 Kafalar Karışık

22:15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk


Fox, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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