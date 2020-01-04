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04 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

04 Ocak 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

04.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.01.2020 06:45 04 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Tarzan Efsanesi

02:45 Can Yoldaşım

04:30 İkizler Memo-Can

07:00 Akasya Durağı

09:45 D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Son Moda

15:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:00 Çarkıfelek

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu

22:45 Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu


Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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