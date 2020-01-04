04 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:30 Öfke
03:20 Sevdim Seni Bir Kere
04:20 Cesur ve Güzel
05:30 Kiralık Aşk
07:00 Sevgili Geçmiş
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:20 Dizi
12:00 En Güzel Bölüm
12:15 Sevdim Seni Bir Kere
14:00 Benim Tatlı Yalanım
15:50 Dizi
16:45 Ninja Kaplumbağalar
18:45 Star Haber
20:00 Gizemli Adaya Yolculuk
22:00 Çocuk