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04 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

04 Ocak 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

04.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.01.2020 06:45 04 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İleri Üçlü

02:00 Stadyum

04:00 2019 Derleme

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İngiltere Premier Lig Özetler

07:35 2019 Derleme

07:45 Olimpiyat Yıldızları

08:00 2019 Derleme

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:45 Süper Lig Panorama

12:00 NBA Saati

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

14:00 Avrupa Stüdyosu

16:00 2019 Derleme

16:30 Spor Bülteni

17:25 OGM Ormanspor - Beşiktaş Sompo Sigorta

18:15 2019 Derleme

18:30 OGM Ormanspor - Beşiktaş Sompo Sigorta

19:15 Spor Hafta Sonu

21:30 2019 Derleme

22:00 Stadyum


Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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