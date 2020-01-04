04 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:30 Şampiyon
02:55 İncir Ağacı
04:35 Baba Can'dır
05:55 Ömür Dediğin
06:25 Küçük Hanımefendi
06:30 Ömür Dediğin
07:55 Beni Böyle Sev
08:15 Beni Böyle Sev
10:20 1'de Bugün
10:30 Tozkoparan
11:40 1'de Bugün
12:40 Benim Adım Melek
12:40 Kalk Gidelim
15:40 1'de Bugün
15:50 Benim Adım Melek
16:00 1'de Bugün
16:10 Şampiyon
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
23:00 Zaman Matinesi
23:45 Benim Adım Melek