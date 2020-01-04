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04 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

04 Ocak 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

04.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.01.2020 06:45 04 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Şampiyon

02:55 İncir Ağacı

04:35 Baba Can'dır

05:55 Ömür Dediğin

06:25 Küçük Hanımefendi

06:30 Ömür Dediğin

07:55 Beni Böyle Sev

08:15 Beni Böyle Sev

10:20 1'de Bugün

10:30 Tozkoparan

11:40 1'de Bugün

12:40 Benim Adım Melek

12:40 Kalk Gidelim

15:40 1'de Bugün

15:50 Benim Adım Melek

16:00 1'de Bugün

16:10 Şampiyon

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

23:00 Zaman Matinesi

23:45 Benim Adım Melek


Benim Adım Melek Dizisi, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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