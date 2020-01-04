Haberler » Sinema » 04 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler

04 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

04 Ocak 2020 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

04.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.01.2020 06:45 04 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Doya Doya Moda

03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

05:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Masterchef Türkiye

13:15 Masterchef Türkiye

17:15 Bir Baba Hindu

19:00 Sinema

20:00 O Ses Türkiye

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel


masterchef türkiye, O Ses Türkiye, Tv8, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:27   Kaçak alkol tükettiği iddia edilen avukat hayatını kaybetti - Haberler
07:26   İki hafif ticari araç çarpıştı: 5 ağır yaralı - Haberler
06:45   04 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45   04 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
06:45   04 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
00:51   Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü - Haberler
00:32   Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı - Haberler
23:33   Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil - Haberler
23:16   Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
22:50   BAE'den Türkiye'ye küstah Libya sözleri: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz - Haberler
4.01.2020 08:08:43