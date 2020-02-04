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04 Şubat 2020 Atv Yayın Akışı

04 Şubat 2020 Salı günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

04.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.02.2020 06:4504 Şubat 2020 Atv Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:10 Uzun Hikaye

00:20 Son Durak

01:20 Kara Ekmek

03:05 Kara Ekmek

04:40 Beyaz Gelincik

05:30 Beyaz Gelincik

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Dizi

23:45 Hercai


Beyaz Gelincik, Atv, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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