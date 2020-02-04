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04 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

04 Şubat 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

04.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.02.2020 06:4504 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:15 Süper Lig Maç Sonu

01:15 Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

02:00 Süper Lig Maç Sonu

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:00 beIN Manşet

03:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:30 Maç Saati

04:45 Süper Lig Maç Sonu

05:15 Maç Sonu

05:30 Dünden Bugüne

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:15 Süper Lig Maç Özetleri

09:30 Maç Sonu

10:00 Dünden Bugüne

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:00 Mustafa Cengiz Özel

12:30 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:00 Maç Saati

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

15:30 Maç Sonu

16:00 Taraftar

17:00 Futbolun Şehirleri

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

19:00 Maç Saati

20:00 Mustafa Cengiz Özel

21:00 beIN Manşet

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Özetleri

23:00 Taraftar

23:30 STSL Maç Özetleri


beIN, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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