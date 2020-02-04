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04 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

04 Şubat 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

04.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.02.2020 06:4504 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Umut Apartmanı

00:15 En Uzun Gece Fırtına Murat

02:00 Diriliş Ertuğrul

02:05 İncir Ağacı

03:00 Seksenler

03:50 Beni Böyle Sev

04:00 Aileler Yarışıyor

05:30 Baba Can'dır

08:15 İncir Ağacı

09:30 İyi Fikir

11:35 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:10 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vuslat

20:00 Tutunamayanlar

22:15 3'te 3 Tarih


Seksenler, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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