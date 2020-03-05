05 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

02:45 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Haftanın Öyküleri

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:00 Futbolun Şehirleri

11:45 Özel Röportaj

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:30 Dünden Bugüne

16:00 UEFA Avrupa Ligi

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

17:30 Haftanın Öyküleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Kısa Özet

20:45 Kısa Özet: Trabzonspor - Çaykur Rizespor

21:00 beIN Manşet

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:00 UEFA Avrupa Ligi

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

23:00 Taraftar

23:00 Süper Lig Maç Özetleri

23:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri