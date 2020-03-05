05 Mart 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Titanların Öfkesi
01:10 John Wick
01:45 Fantastik Canavarlar
02:00 Sevdim Seni Bir Kere
02:40 Fantastik Canavarlar
03:00 Hayalimdeki Gelinlik
04:15 Hayalimdeki Gelinlik
04:40 Sevdim Seni Bir Kere
04:50 Güzel Köylü
05:40 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 Jet Sosyete
20:00 Taşıyıcı: Son Hız
21:45 Babil
23:15 Fantastik Canavarlar