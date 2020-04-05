05 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı
05 Nisan 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
05.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 06:45
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Son Durak
00:20 Salyut 7
01:00 Esra Erol'da
02:45 Salyut 7
04:00 Seviyor Sevmiyor
05:10 Seviyor Sevmiyor
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:25 Kuruluş Osman
13:00 Kardeş Payı
15:40 Hercai
16:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Orman Çocuğu
22:00 Ajan Salt
Kaynak: InterSinema.com