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05 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı

05 Nisan 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

05.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 06:45
05 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Son Durak

00:20 Salyut 7

01:00 Esra Erol'da

02:45 Salyut 7

04:00 Seviyor Sevmiyor

05:10 Seviyor Sevmiyor

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Kuruluş Osman

13:00 Kardeş Payı

15:40 Hercai

16:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Orman Çocuğu

22:00 Ajan Salt

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Atv, TV, TV
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Haberler ›› TV ››05 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Haberler

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