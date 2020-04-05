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05 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

05 Nisan 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

05.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 06:45
05 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Dudullu Postası

00:45 Galip Derviş

01:30 Nefes Nefese

01:45 Kuzey Güney

02:45 Nefes Nefese

03:30 Müzik Arası

04:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Tatlı İntikam

07:00 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 100 Numaralı Adam

15:45 Ben Bilmem Eşim Bilir

16:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 100 Numaralı Adam

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:45 Çarkıfelek

23:45 Dudullu Postası

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Kanal D, TV, TV
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Haberler ›› TV ››05 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

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