05 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Dudullu Postası

00:45 Galip Derviş

01:30 Nefes Nefese

01:45 Kuzey Güney

02:45 Nefes Nefese

03:30 Müzik Arası

04:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Tatlı İntikam

07:00 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 100 Numaralı Adam

15:45 Ben Bilmem Eşim Bilir

16:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 100 Numaralı Adam

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:45 Çarkıfelek

23:45 Dudullu Postası

Kaynak: InterSinema.com