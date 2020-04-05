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05 Nisan 2020 Show Yayın Akışı

05 Nisan 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

05.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 06:45
05 Nisan 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Kurtuluş Günü Felaketi

01:00 Kıyametin İşaretleri

02:15 Ramo

02:30 Çukur

04:45 Cumartesi Sürprizi

05:00 Kuaförüm Sensin

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Kalbimin Efendisi

14:15 Öyle Olsun

16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Avanak Abdi

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: TV, TV
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Haberler ›› TV ››05 Nisan 2020 Show Yayın Akışı - Haberler

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