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05 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

05 Nisan 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

05.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 06:45
05 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Güzel Köylü

01:15 Güzel Köylü

02:30 Kiralık Aşk

03:30 Kiralık Aşk

04:50 Erkenci Kuş

05:10 Erkenci Kuş

07:30 Çilek Kokusu

09:00 Delisin

10:00 Hayat Sevince Güzel

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Kiralık Aşk

13:00 Jet Sosyete

15:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Haber

20:00 Fantastik Canavarlar

20:00 Minyonlar

21:45 Minyonlar

22:45 Fantastik Canavarlar

23:30 Güzel Köylü

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Kiralık Aşk, Güzel Köylü, Star, TV, TV
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Haberler ›› TV ››05 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Haberler

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