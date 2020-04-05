05 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
05 Nisan 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Bundesliga
01:00 2014 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ARJANTİN - BELÇİKA
01:00 Arjantin - Belçika
01:20 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
01:30 Hollanda - Meksika
02:40 Spor Kitaplığı
02:45 TOTTENHAM GOLLER
03:10 LİVERPOOL ÖZETLER
03:10 Futbol Akşamı
04:10 Brezilya - Şili
04:55 Juventus Goller
05:10 İNTER GOLLER
05:10 Inter Goller
05:20 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
05:20 Süper LigEn Güzel Kurtarışlar
05:50 PREMİER LİG
06:00 Süper Lig Goller
06:30 Bir Oyundan Fazlası
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hava Yarışları
08:05 Canavar Arabalar
08:50 Efsanelerin İzinde
08:55 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Formula E Sokak Yarışları
09:00 Salto
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Milan - Juventus
10:00 Brezilya - Almanya
11:40 Bundesliga
11:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:55 Kamu Spotu: İşte Spor
12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
12:25 Süper Lig Özetler
12:55 Kamu Spotu: İşte Spor
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Sporcu Vizesi
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Arsenal - Bayern Munih
14:00 M.United – Inter
15:45 Premier Lig
15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
15:55 Kamu Spotu: Evde Spor
16:00 Arjantin - Belçika
16:00 Hollanda - Arjantin
17:40 Bundesliga
18:00 Spor Bülteni
18:20 Takvim Yaprakları
18:25 Kamu Spotu: İşte Spor
18:30 Süper Lig Özetler
18:55 Kamu Spotu: Evde Spor
19:00 Süper Lig Özetler
19:00 Manchester City Goller
19:35 Sporcu Vizesi
19:40 Manchester United Goller
20:00 Spor Bülteni
20:30 Chelsea Goller
20:30 Premier Lig
21:05 Almanya - Arjantin
21:05 Brezilya - Almanya
22:45 Lazio Goller
23:00 Bayern Munih - Real Madrid
23:20 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller
23:25 Kamu Spotu: İşte Spor
23:30 Arsenal - Fiorentina
23:55 Kamu Spotu: Evde Spor
Kaynak: InterSinema.com