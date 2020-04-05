05 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
05 Nisan 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Ya İstiklal Ya Ölüm
01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
02:30 Benim Adım Melek
02:50 Ya İstiklal Ya Ölüm
03:45 Aileler Yarışıyor
04:55 Ömür Dediğin
05:25 Küçük Hanımefendi
07:00 Camiden Hayata
07:45 Beni Böyle Sev
10:20 Tozkoparan
10:25 Diriliş Ertuğrul
12:05 Benim Adım Melek
13:15 Ailenin Yeni Üyesi
14:20 3'te 3 Tarih
15:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
17:00 Tozkoparan
17:20 Tutunamayanlar
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Sultan
23:45 Sultan
Kaynak: InterSinema.com