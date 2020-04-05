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05 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

05 Nisan 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

05.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 06:45
05 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Ya İstiklal Ya Ölüm

01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

02:30 Benim Adım Melek

02:50 Ya İstiklal Ya Ölüm

03:45 Aileler Yarışıyor

04:55 Ömür Dediğin

05:25 Küçük Hanımefendi

07:00 Camiden Hayata

07:45 Beni Böyle Sev

10:20 Tozkoparan

10:25 Diriliş Ertuğrul

12:05 Benim Adım Melek

13:15 Ailenin Yeni Üyesi

14:20 3'te 3 Tarih

15:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

17:00 Tozkoparan

17:20 Tutunamayanlar

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Sultan

23:45 Sultan

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Benim Adım Melek Dizisi, TV, TV
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Haberler ›› TV ››05 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

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