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05 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

05 Ocak 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

05.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 06:45 05 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde

02:50 Aşk ve Mavi

05:20 Seviyor Sevmiyor

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Doğaya Karşı: Serengeti

13:10 Bir Zamanlar Çukurova

16:00 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Karate Kid

22:40 Ölümüne Dans


Atv, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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