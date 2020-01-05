05 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü
01:00 Lig Arası
03:00 Maç Saati
04:45 Maç Saati
06:30 Maç Saati
08:15 Maç Saati
10:00 Lig Arası
12:00 Futbolun Şehirleri
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
13:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
13:30 Özel Röportaj
14:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
15:00 Türkiye'de Futbol 2019
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
16:00 Lig Arası
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 Özel Röportaj
18:45 İlk Yarının Golleri
19:00 Taraftar
20:00 Lig Arası
22:00 UEFA Avrupa Ligi
23:00 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü
23:00 Özel Röportaj