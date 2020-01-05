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05 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

05 Ocak 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

05.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 06:45 05 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:00 Deccal 2

03:00 Deccal 2

04:20 Cesur ve Güzel

05:30 Kiralık Aşk

07:00 Sevgili Geçmiş

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Ninja Kaplumbağalar

14:00 Sefirin Kızı

17:00 Gizemli Adaya Yolculuk

18:45 Star Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 4

22:15 Hızlı ve Öfkeli 4


Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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