05 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:00 Deccal 2
03:00 Deccal 2
04:20 Cesur ve Güzel
05:30 Kiralık Aşk
07:00 Sevgili Geçmiş
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Ninja Kaplumbağalar
14:00 Sefirin Kızı
17:00 Gizemli Adaya Yolculuk
18:45 Star Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 4
22:15 Hızlı ve Öfkeli 4