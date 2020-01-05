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05 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

05 Ocak 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

05.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 06:45 05 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Benim Adım Melek

03:25 Beni Böyle Sev

05:10 Ömür Dediğin

05:40 Küçük Hanımefendi

07:05 Beni Böyle Sev

09:20 1'de Bugün

09:30 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Belgesel

14:05 1'de Bugün

14:15 Vuslat

17:30 Tozkoparan

20:00 Şampiyon


beni böyle sev, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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