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05 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

05 Ocak 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

05.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 06:45 05 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Kelime Oyunu

02:30 Sen de Yap

03:30 Yeniden Konuşalım

04:20 Çok Gezenti

05:10 Müzik

06:00 Şöhretin Bedeli

07:00 Kader Bağları

08:45 Çocuklar Duymasın

11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:30 Küçük Ağa

16:45 Sende Yap

18:00 Çok Uzak Fazla Yakın

20:00 Kelime Oyunu

21:00 Şeref Meselesi

23:30 Gölde Dehşet


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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