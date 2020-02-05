05 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
01:45 Maç Sonu
02:00 Süper Lig Maç Sonu
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Manşet
03:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri
03:45 Maç Saati
04:00 Maç Saati
04:45 Süper Lig Maç Sonu
05:30 Dünden Bugüne
05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:45 Maç Saati
09:15 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 Dünden Bugüne
10:30 Maç Sonu
10:30 Haftanın Öyküleri
10:45 Eski Dostlar
10:45 Süper Lig Maç Sonu
11:00 Süper Lig Maç Özetleri
11:45 Maç Saati
12:00 Mustafa Cengiz Özel
12:00 Maç Saati
13:30 Futbolun Şehirleri
13:45 Maç Saati
14:15 Maç Saati
14:30 Dünden Bugüne
15:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
15:15 Süper Lig Maç Özetleri
15:30 Haftanın Öyküleri
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
16:00 Taraftar
17:00 Futbolun Şehirleri
17:00 Taraftar
18:00 beIN Manşet
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
19:00 Maç Saati
20:00 Mustafa Cengiz Özel
21:00 beIN Manşet
22:00 Taraftar
22:00 UEFA Avrupa Ligi
22:15 Süper Lig Maç Özetleri
23:00 Taraftar
23:00 Süper Lig Maç Özetleri
23:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri