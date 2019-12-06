06 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Aileler Yarışıyor
01:55 Şampiyon
02:00 Şampiyon
04:05 Misafirim Var
04:10 Paşazade
04:40 İyilik Kulübü
05:20 İncir Ağacı
06:15 Şampiyon
09:10 Baba Can'dır
11:35 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 1'de Bugün
15:10 İncir Ağacı
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Görünmeyen Misafir
20:00 Payitaht Abdülhamid
22:05 Benim Adım Melek