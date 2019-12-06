Haberler » Sinema » 06 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

06 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

06 Aralık 2019 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

06.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 06.12.2019 06:4506 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Aileler Yarışıyor

01:55 Şampiyon

02:00 Şampiyon

04:05 Misafirim Var

04:10 Paşazade

04:40 İyilik Kulübü

05:20 İncir Ağacı

06:15 Şampiyon

09:10 Baba Can'dır

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15:10 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Görünmeyen Misafir

20:00 Payitaht Abdülhamid

22:05 Benim Adım Melek


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:43 Washinghton'daki uluslararası tanıtım etkinliğinde Türk yemeklerine yoğun ilgi - Haberler
07:43 Kadınlara erkekleri cezbetmek için 'Onu Sokrates'e benzetin' diyen dergiye tepki - Haberler
07:36 Hatay'da sanayi sitesinde yangın çıktı - Haberler
07:28 Merkel'den Nazi döneminin en büyük toplama kampı Auschwitz'e 60 milyon euro bağış - Haberler
07:13 Güneş'e en çok yaklaşan Parker sondasının bilim insanlarını şaşırtan keşifleri - Haberler
01:16 Önünde ayağa kalkmayan gence ceza veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi istifa etti - Haberler
00:15 Joe Biden'ın bir seçmen ile yaşadığı gerginlik ülkede gündem oldu - Haberler
00:13 Hindistan'da bir kadın tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı - Haberler
00:13 Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi - Haberler
22:40 Ermeni tasarısı, ABD Senatosu'nda üçüncü kez engellendi - Haberler
6.12.2019 07:48:58