06 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

01:45 Özel Röportaj

02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

02:00 Özel Röportaj

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

02:30 Taraftar

02:45 Süper Lig Kısa Özet

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Dünden Bugüne

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

11:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

16:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:15 Futbolun Şehirleri

16:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:00 Özel Röportaj

20:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

23:00 Real Madrid - Galatasaray

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi