06 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Serbest Kayak
01:00 Haberler
01:05 Spor Otomobil
01:35 Motor Sporları
01:50 Binicilik
02:20 Snooker
03:30 Maraton
05:00 Olimpiyat Oyunları
06:00 Olimpiyat Oyunları
06:30 Snooker
08:30 Snowboard
09:30 Serbest Kayak
10:30 Tüm Sporlar
11:05 Motor Sporları
11:20 Spor Otomobil
11:50 Snooker
13:00 Judo
13:30 Snooker
15:00 Bisiklet
16:00 Bisiklet
17:30 Snowboard
18:30 Serbest Kayak
19:30 Olimpiyat Oyunları
20:00 Olimpiyat Oyunları
21:00 Maraton
22:30 Haberler
22:40 Serbest Kayak
23:35 Snowboard