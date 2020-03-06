06 Mart 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Çember: 13. Adım
01:10 John Wick
02:30 Taşıyıcı: Son Hız
02:40 Fantastik Canavarlar
04:10 Hayalimdeki Gelinlik
04:40 Sevdim Seni Bir Kere
05:40 Güzel Köylü
06:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 Taşıyıcı: Son Hız
20:00 Babil
21:45 Babil