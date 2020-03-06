06 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Spor Artı

02:00 Juventus - Milan

02:00 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 2. KARŞILAŞMASI

02:00 Napoli - Inter

03:45 Süper Lig Özetler

04:15 Futbol Aklı

04:15 La Liga Özetler

04:45 İngiltere Premier Lig Goller

05:05 Futbol Anadolu

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Premier Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 TFF 1. Lig Panorama

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:50 Almanya Bundesliga Panorama

10:55 Takvim Yaprakları

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Set Sayısı

12:15 Lig Raporu

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Ana Haber

20:00 Dakika Skor

20:45 Futbol Anadolu

21:45 Stadyum

22:40 Napoli - Inter

23:30 Juventus - Milan

23:45 Napoli - Inter

23:55 İleri Üçlü