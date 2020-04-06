06 Nisan 2020 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Biatlon

01:00 Olimpiyat Oyunları

02:00 Bisiklet

03:30 Bisiklet

04:00 Tenis

05:00 Tenis

05:00 Wrc

06:00 Spor Otomobil

06:00 Tenis

07:00 Tenis

07:00 Formula E

08:00 Wrc

08:00 Tenis

09:00 Spor Otomobil

09:30 Tenis

10:30 Tenis

10:30 Formula E

11:30 Wrc

12:00 Wrc

12:30 Snooker

12:30 Tenis

14:00 Tenis

15:30 Bisiklet

16:30 Bisiklet

17:15 Bisiklet

18:00 Bisiklet

19:00 Snooker

19:30 Bisiklet

21:00 Olimpiyat Oyunları

21:00 Biatlon

22:00 Biatlon

22:00 Olimpiyat Oyunları

23:00 Olimpiyat Oyunları

23:30 Tenis

23:45 Biatlon

Kaynak: InterSinema.com