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06 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı

06 Nisan 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

06.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 06:45
06 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Zümrüdüanka

02:45 Aşk Yeniden

04:30 Kadın

06:00 Bana Sevmeyi Anlat

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Yasak Elma

13:00 Memet Özer ile Mutfakta

13:30 Benden Söylemesi

14:00 Temizlik Benim İşim

15:30 Zümrüdüanka

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Biz Size Döneriz

20:30 Kafalar Karışık

22:15 Aşk Olsun

22:30 Yahşi Batı

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Fox, TV, TV
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Haberler ›› TV ››06 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Haberler

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